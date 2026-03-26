Une autre histoire du crime

Une plongée passionnante dans l'histoire du crime Depuis le meurtre de l'homme préhistorique Ötzi jusqu'au développement de la cybercriminalité contemporaine, Alain Bauer parcourt les siècles et les géographies pour retracer autrement l'histoire du crime. Vols, viols, meurtres, enlèvements, escroqueries, piratages informatiques... si le crime est constitutif des sociétés humaines, Alain Bauer montre qu'il est aussi relatif, et que sa définition varie en fonction du contexte culturel ou historique. Le crime suscite fascination et répression, révélant les tensions profondes qui structurent les sociétés. Un ouvrage plein d'érudition, qui entrelace les récits pour offrir une relecture captivante de notre histoire.