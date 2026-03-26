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#Polar

L'alliance

Aslak Nore

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Ingeborg Johnsen est la plus jeune ministre de la Défense norvégienne depuis 1945. Avec Sverre Falck, grand héritier d'une famille puissante, ils incarnent le couple parfait. A un détail près : Sverre pourrait être un espion à la solde du Kremlin. A deux semaines de leur mariage, leur fille au pair ukrainienne, Sonya, est assassinée après avoir découvert une arme russe sur leur propriété. Alors que la guerre en Ukraine fait rage, tout laisse à penser qu'il s'agit d'un assassinat politique. Pour Johnny Berg, agent des services secrets, Sverre est le véritable coupable. Mais quand Johnny est accusé du meurtre de Sonya et de haute trahison, les pistes se multiplient et les certitudes s'effondrent. En pleine tempête diplomatique, Ingeborg se retrouve tiraillée entre devoir politique, sentiments amoureux et loyauté familiale. Aslak Nore signe un thriller haletant où les alliances les plus intimes menacent de faire vaciller le monde.

Par Aslak Nore
Chez Le Bruit du monde

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Auteur

Aslak Nore

Editeur

Le Bruit du monde

Genre

Thrillers

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L'alliance

Aslak Nore trad. Céline Romand-Monnier

Paru le 26/03/2026

434 pages

Le Bruit du monde

25,00 €

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