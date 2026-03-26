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Naissance et mort

Franck Laffaille

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Cet opus n°9 du Bulletin annuel de Villetaneuse se veut, comme de coutume. pluridisciplinaire (droit public, droit privé, science politique, histoire des idées). Pour être souvent étudiés séparément, ces thèmes que sont la naissance et la mort sont rarement envisagés de concert. Ils le sont ici, sous un angle dual : naissance et mort des êtres humains... naissance et mort des institutions. S'agissant de ces dernières, l'ouvrage s'intéresse au surgissement et à l'agonie des régimes politiques Ne République, Italie fasciste) ou de la machine étatique (Afrique, France). Quant à la naissance et la mort de l'humain, elles sont abordées sous l'angle de L'avortement de la procréation médicalement assistée. et de l'euthanasie. Au-delà des sujets abordés - et des disciplines visées - cet ouvrage rappelle une évidence : les questions éthiques et institutionnelles sont avant tout des questions politiques (polis, les valeurs de la cité) que le juriste ne saurait éluder sur le fondement d'une (infatuée) neutralité scientifique.

Par Franck Laffaille
Chez Editions Mare et Martin

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Auteur

Franck Laffaille

Editeur

Editions Mare et Martin

Genre

Ethique et droit

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Naissance et mort

Franck Laffaille

Paru le 12/03/2026

315 pages

Editions Mare et Martin

33,00 €

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Scannez le code barre 9782386002489
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