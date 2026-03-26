Cet opus n°9 du Bulletin annuel de Villetaneuse se veut, comme de coutume. pluridisciplinaire (droit public, droit privé, science politique, histoire des idées). Pour être souvent étudiés séparément, ces thèmes que sont la naissance et la mort sont rarement envisagés de concert. Ils le sont ici, sous un angle dual : naissance et mort des êtres humains... naissance et mort des institutions. S'agissant de ces dernières, l'ouvrage s'intéresse au surgissement et à l'agonie des régimes politiques Ne République, Italie fasciste) ou de la machine étatique (Afrique, France). Quant à la naissance et la mort de l'humain, elles sont abordées sous l'angle de L'avortement de la procréation médicalement assistée. et de l'euthanasie. Au-delà des sujets abordés - et des disciplines visées - cet ouvrage rappelle une évidence : les questions éthiques et institutionnelles sont avant tout des questions politiques (polis, les valeurs de la cité) que le juriste ne saurait éluder sur le fondement d'une (infatuée) neutralité scientifique.