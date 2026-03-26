Des conversations médiatiques

Ce numéro de la revue Questions de communication propose un dossier sur les pratiques conversationnelles médiatisées. Le Dossier examine différentes modalités des pratiques conversationnelles médiatisées. La rubrique Echanges porte sur les usages et mésusage de l'étiquette "populisme" . Les sept Notes de recherche portent sur l'apprentissage à distance, l'articulation fonctionnelle entre sujets et artefacts, l'investigation textuelle pour retrouver les journalistes des équipes d'un journal belge du siècle dernier, l'utilisation dustorytelling dans un contexte écologique, l'impact de la cybernétique sur l'université, la relation des filles avec les matières scientifiques et l'incommunication autour de la cohabitation entre humains et loups. En VO offre un article en langue anglaise sur la confrontation des recherches françaises et anglophones concernant la désinformation. Focus : un article revient sur Les Sciences de l'imprécis d'Abraham Moles et un autre sur Media Events The Live Broadcasting of History de Daniel Dayan et Elihu Katz. Pour leur part, les Notes de lecture rendent compte de plus de 50 publications.