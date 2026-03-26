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Les enfants de Paradisio

Laëtitia Zink, Marie-Axelle Clermont

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L'été est arrivé à Paradisio, un petit village idyllique du Sud-Ouest ! Au coeur des Landes, entre montagne et océan, Laëtitia, Esperanza et Félicien vivent des aventures trépidantes : construire un abri pour les oiseaux du jardin, sauver un lapin blessé, préparer la fête de Pâques... toutes les occasions sont bonnes pour apprendre à gérer ses émotions : émerveillement, confiance... Tout semble plus beau, plus grand, plus merveilleux... Comme si le printemps offrait un secret !

Par Laëtitia Zink, Marie-Axelle Clermont
Chez Editions Emmanuel

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Auteur

Laëtitia Zink, Marie-Axelle Clermont

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

Eveil de la foi

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Les enfants de Paradisio

Laëtitia Zink, Marie-Axelle Clermont

Paru le 26/03/2026

120 pages

Editions Emmanuel

10,95 €

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Scannez le code barre 9782384333523
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