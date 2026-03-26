Les enfants de Paradisio

L'été est arrivé à Paradisio, un petit village idyllique du Sud-Ouest ! Au coeur des Landes, entre montagne et océan, Laëtitia, Esperanza et Félicien vivent des aventures trépidantes : construire un abri pour les oiseaux du jardin, sauver un lapin blessé, préparer la fête de Pâques... toutes les occasions sont bonnes pour apprendre à gérer ses émotions : émerveillement, confiance... Tout semble plus beau, plus grand, plus merveilleux... Comme si le printemps offrait un secret !