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#Album jeunesse

L'ours et la graine

Poonam Mistry

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Une fable inspirante sur l'importance de nos petits gestes quotidiens pour la protection de l'environnement. Ours vit dans une vaste forêt, remplie de fleurs et de plantes merveilleuses et d'arbres se dressant haut dans le ciel. Mais une nuit, les arbres et les plantes disparaissent et les animaux fuient avec tristesse la forêt dépouillée. C'est alors qu'Ours trouve une graine au creux d'une touffe d'herbe et décide de la protéger, l'abritant du vent et de la neige, demandant conseil auprès des rares animaux qu'il croise et travaillant sans relâche pour l'aider à grandir. Lorsqu'il est temps pour lui d'hiberner, il espère qu'à son réveil son obstination aura permis à la forêt de renaître.

Par Poonam Mistry
Chez Kimane

|

Auteur

Poonam Mistry

Editeur

Kimane

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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L'ours et la graine

Poonam Mistry

Paru le 02/04/2026

40 pages

Kimane

15,95 €

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