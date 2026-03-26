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Les Origines du monde

Jean-Pierre Luminet

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Une somme unique sur la quête humaine des commencements : pour la première fois, une anthologie monumentale réunit et met en perspective les grands récits cosmogoniques de toutes les civilisations et de toutes les époques. Depuis la nuit des temps, l'humanité interroge les origines du monde. Mythe, philosophie, science et poésie ont, chacun à leur manière, tenté d'éclairer cette énigme fondamentale. Conçu comme un voyage à travers les multiples manières de penser l'origine, ce livre rassemble plus de cent textes majeurs, chacun accompagné d'une introduction contextualisante, de commentaires savants et de notes explicatives. Structuré en quatre grandes parties, l'ensemble forme un guide érudit et accessible pour parcourir la constellation des récits fondateurs de l'humanité. "Les mythes de la Création" explore les récits cosmogoniques issus des grandes traditions orales et scripturaires : Mésopotamie, Egypte, Iran, Inde, Grèce, Palestine, Chine, Japon, Scandinavie, peuples autochtones d'Amérique, d'Afrique, d'Océanie et de Sibérie... " Premières cosmogonies scientifiques " présente ensuite les grandes constructions conceptuelles qui, de Platon à l'aube du XXe siècle, ont cherché à rationaliser la question des commencements. La cosmogonie devient cosmologie, les récits mythiques cédant peu à peu la place aux arguments métaphysiques et philosophiques, sans rompre complètement avec l'imaginaire religieux dont ils sont issus. La troisième partie, "Cosmogonies modernes", retrace l'émergence des modèles scientifiques modernes : révolution relativiste, cosmologie du Big Bang, modèles de gravitation quantique... Elle montre comment, en un siècle, la science a transformé la question de l'origine en un problème mathématisable et testable, tout en générant ses propres mythes modernes, nourris de métaphores puissantes. "Cosmogonies littéraires" donne enfin la parole aux poètes, romanciers et auteurs de science-fiction. Par l'imagination, le détournement ou la réinvention, ils rouvrent la question de l'origine comme expérience esthétique et existentielle.

Par Jean-Pierre Luminet
Chez Bouquins (Editions)

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Auteur

Jean-Pierre Luminet

Editeur

Bouquins (Editions)

Genre

Mythologie

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Les Origines du monde

Jean-Pierre Luminet

Paru le 26/03/2026

1033 pages

Bouquins (Editions)

34,00 €

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