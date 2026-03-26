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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Lost Angels Tome 1

Eva Kim

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Arpentez les rues de Los Angeles aux côtés de Cal et Eddie, et plongez au coeur d'une romantic suspense haletante. De retour à Los Angeles, Cal Morgan est rongé par la soif de vengeance. Dans cette ville où les ténèbres de son passé ressurgissent, il n'a qu'un seul objectif : faire tomber Ezra Müller, le puissant joaillier responsable du drame qui a brisé sa vie. Pour atteindre sa cible, Cal doit d'abord s'allier avec Eddie Smith, une journaliste bien décidée à dénoncer auprès du public les agissements d'Ezra Müller. Entre ces deux âmes tourmentées, l'attirance est aussi dévorante que dangereuse. Alors que Cal et Eddie se rapprochent inéluctablement, des secrets enfouis menacent de tout faire voler en éclats. Dans ce jeu du chat et de la souris où la vérité se confronte au mensonge, ils devront faire des choix. Mais aucun ne leur permettra d'en ressortir indemnes. Découvrez Lost Angels : Emeraude , le premier tome de la nouvelle romance new adulte palpitante d'Eva Kim, l'autrice de romance à l'origine du Complexe de Cupidon et d 'A un clic de toi. A partir de 16 ans.

Par Eva Kim
Chez Slalom

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Auteur

Eva Kim

Editeur

Slalom

Genre

Romance sexy

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Lost Angels Tome 1

Eva Kim

Paru le 02/04/2026

480 pages

Slalom

20,95 €

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