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Genocide Bad

Sim Kern

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A la fois exposé et essai politique, Genocide, Bad. est l'ouvrage avec lequel Sim Kern, auteure et militante juive antisioniste, a enflammé le débat public américain. A travers 10 chapitres incisifs, Sim Kern entrelace les histoires juive et palestinienne, impérialisme et colonialisme, révélant comment propagande et violence se sont croisées jusqu'à aujourd'hui. Avec un style direct, ironique et accessible, mêlant références pop et analyse historique, l'auteure raconte aussi son parcours personnel : des discriminations subies adolescente à l'engagement viral sur les réseaux sociaux qui, après le 7 octobre 2023, a touché des millions de personnes et récolté plus d'un demi-million de dollars d'aides pour Gaza. Un ouvrage de dénonciation, mais aussi d'espoir : car la résistance, dans toutes ses formes, peut tracer la voie vers une libération collective.

Par Sim Kern
Chez Gremese International

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Auteur

Sim Kern

Editeur

Gremese International

Genre

Histoire des idées politiques

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Genocide Bad

Sim Kern

Paru le 30/04/2026

Gremese International

19,90 €

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Scannez le code barre 9782366774368
9782366774368
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