Guyane paradoxale

Quel dépaysement pour un métropolitain, que d'aller explorer les habitudes et recoins de la Guyane Française. Les auteures ont fait cette expérience et tenté de transgresser leur impression d'un territoire de l'absurde, que les mouvements migratoires ont forgés depuis sept siècles. C'est dans un voyage exotique et sensible que nous emmènent la poésie de Loriane et leurs illustrations. A partir de noms chantants d'oiseaux tropicaux, par des ambiances chaleureuses, parfois arides, des silences impossibles, des moments qui concentrent toute la lumière, il devient naturel de se téléporter à l'Ouest de l'embouchure de l'Amazone.