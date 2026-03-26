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Guyane paradoxale

Loriane Drean

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Quel dépaysement pour un métropolitain, que d'aller explorer les habitudes et recoins de la Guyane Française. Les auteures ont fait cette expérience et tenté de transgresser leur impression d'un territoire de l'absurde, que les mouvements migratoires ont forgés depuis sept siècles. C'est dans un voyage exotique et sensible que nous emmènent la poésie de Loriane et leurs illustrations. A partir de noms chantants d'oiseaux tropicaux, par des ambiances chaleureuses, parfois arides, des silences impossibles, des moments qui concentrent toute la lumière, il devient naturel de se téléporter à l'Ouest de l'embouchure de l'Amazone.

Par Loriane Drean
Chez Editions Peuple Libre

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Auteur

Loriane Drean

Editeur

Editions Peuple Libre

Genre

Monographies

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Guyane paradoxale

Loriane Drean

Paru le 26/02/2026

44 pages

Editions Peuple Libre

16,00 €

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Scannez le code barre 9782366131864
9782366131864
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