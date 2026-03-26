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Portraits de lexicographes

François Gaudin

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Trois auteurs à découvrir au pays mystérieux de la fabrique des dictionnaires, Larive et Fleury, Paul Guérin et Jules Trousset. Cet ouvrage propose trois enquêtes au pays méconnu des dictionnaires de la Troisième république naissante. Elles permettent de mieux comprendre ce paysage éditorial, les parcours et les stratégies des auteurs et de leurs éditeurs et les affrontements auxquels ils se livrèrent par textes interposés. Larive et Fleury, Paul Guérin et Jules Trousset, ont marqué le XIXe siècle en signant des dictionnaires de référence qui concurrencèrent ceux de Pierre Larousse. Les deux premiers se dissimulaient derrière un pseudonyme et signèrent aussi de nombreux manuels ; Paul Guérin voilait sa qualité d'abbé pour le grand public, tout en se vantant d'être protonotaire apostolique auprès de ses souscripteurs ; Jules Trousset signa quant à lui de nombreux ouvrages de vulgarisation ainsi qu'un dictionnaire et cultiva le mystère en cherchant à effacer ses traces.

Par François Gaudin
Chez Editions Universitaires de Dijon

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Auteur

François Gaudin

Editeur

Editions Universitaires de Dijon

Genre

Linguistique

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Portraits de lexicographes

François Gaudin

Paru le 05/05/2026

230 pages

Editions Universitaires de Dijon

22,00 €

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