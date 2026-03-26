Tout dépenser, tout vivre

Bill Perkins ouvre une voie de réflexion totalement différente pour arriver à maximiser sa vie grâce à des expériences mémorables. Pourquoi attendre ? Vivre le moment présent est une priorité. Ce livre offre un plan d'action incroyable pour à la fois vivre pleinement sa vie et ajuster l'usage de ses ressources ! Connaissez-vous la fable de la cigale et de la fourmi d'Esope ? La fourmi industrieuse a travaillé tout l'été pour stocker de la nourriture pour l'hiver, tandis que la cigale insouciante s'est amusée durant toute la belle saison. Lorsque les premiers frimas sont arrivés, la fourmi a pu survivre, tandis que la cigale, elle, s'est retrouvée en situation de famine. La morale de cette fable ? Il y a un temps pour travailler et un temps pour s'amuser. C'est bien beau. Mais quand au juste la fourmi a-t-elle pu s'amuser ? Voilà le thème de tout ce livre. Nous savons ce qui arrive à la cigale - elle meurt de faim - mais qu'arrive-t-il à la fourmi ? Si la fourmi a passé sa courte vie à travailler, quand donc a-t-elle pu s'amuser ? Nous devons certes tous survivre, mais nous voulons bien plus que cela : nous voulons vivre, vraiment. C'est donc sur ce point que le livre se concentre : comment s'épanouir, pas seulement survivre. Je ne parle pas ici de faire fructifier son argent, mais de faire fructifier sa vie. Cela fait des années que l'auteur réfléchit à cette idée. Dans cet ouvrage, il livre le résultat de ses réflexions afin de vous aider à enrichir votre vie. Bill Perkins n'est ni conseiller financier ni conseiller en investissement mais simplement quelqu'un qui veut vivre pleinement sa vie, et vous proposer qu'il en soit de même pour vous. Qui ne le souhaite pas ? Soyons réaliste, nous ne pourrons pas tous y parvenir. Et pour être franc, si vous avez du mal à joindre les deux bouts, ce livre vous sera peut-être utile, mais pas autant qu'à quelqu'un qui a suffisamment d'argent, de santé et de temps libre pour opérer de vrais choix sur la façon d'utiliser au mieux ces ressources.