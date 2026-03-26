Le grand-père et le président

Comment la France en est-elle arrivée là ? Désindustrialisation accélérée, perte d'attractivité économique, dépenses publiques hors de contrôle, affaiblissement des missions régaliennes, bouleversements géopolitiques majeurs : les signaux d'alerte s'accumulent. Cet ouvrage propose un regard lucide et exigeant pour comprendre les impasses actuelles, interroger les choix passés... et rouvrir le champ des possibles. Avec le soutien de Contribuables Associés, Xavier Fontanet, ancien président-directeur général d'Essilor, fleuron du CAC 40, s'appuie sur son expérience internationale, son sens de la pédagogie et sa connaissance intime du fonctionnement des grandes organisations pour offrir une lecture accessible et rigoureuse des grands défis français. Economie, industrie, finances publiques, souveraineté, rôle de l'Etat : les sujets sont abordés sans détour, toujours ancrés dans la réalité concrète. La réflexion prend la forme originale d'un dialogue fictif entre Antoine, jeune Président de la République, et son grand-père Auguste. Un échange libre, parfois tendu, toujours exigeant, où la fougue du pouvoir se confronte à la sagesse de l'expérience. Derrière cette conversation vivante et incarnée, le lecteur devine sans peine le modèle du président évoqué. Ce face-à-face donne chair aux enjeux, rend les mécanismes intelligibles et entraîne le lecteur au coeur d'une réflexion qui se construit pas à pas. Livre sans concession, ce texte met en lumière les erreurs accumulées, les angles morts du débat public et les maux profonds de la société française. Il ne se contente pas de constater : il questionne, provoque, et invite à penser autrement l'avenir du pays.