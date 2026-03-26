Les Temps changent

Après le succès des " Chroniques de St Mary ", Jodi Taylor revient en force avec les aventures du fils de Max, déjà best-seller en Angleterre. La Team Losers est de retour et sème le chaos dans la Police du Temps. La Police du Temps n'a pas de problèmes, elle n'a que des défis à relever. Les imbéciles qui cherchent à modifier l'Histoire ont toujours donné du fil à retordre. Et aujourd'hui, le tourisme temporel est en plein essor : hautement illégal, mais très lucratif. Pour faire face à cette menace, la Police du Temps va envoyer ses agents infiltrés les plus coriaces. Tout va bien jusqu'à ce que l'impensable se produise. Il faut alors rapidement trouver des remplaçants, et qui mieux que trois jeunes agents qui n'en ont pas l'air ? Jane, Luke et Matthew ont beau être sur le point d'obtenir leur diplôme, il reste encore largement le temps que tout tourne mal. Surtout s'ils ont affaire à un dérapage temporel à Versailles, un saut secret dans l'Egypte ancienne et une course contre le temps lui-même... Une mission digne de la Team Losers. La nouvelle série de Jodi Taylor est un spin-off des " Chroniques de St-Mary ", qui a rencontré un succès immédiat en Angleterre. Le premier tome, La Police du Temps , est la meilleure vente de Jodi Taylor, tous titres confondus. Et la série a déjà dépassé les 350 000 exemplaires. Un succès notamment dû à l'humour anglais unique de Jodi Taylor, qui traite comme personne le thème du voyage dans le temps.