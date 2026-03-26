Votre cycle menstruel mérite d'être écouté

Et si votre cycle devenait votre meilleur allié ? Douleurs, fatigue, baisse de libido, règles irrégulières, prise de poids, fringales, changements brusques d'humeur, difficultés à concevoir... Ces symptômes vous parlent ? Et si quelques ajustements dans votre quotidien pouvaient tout changer ? Dre Juliana Antero, chercheuse à l'INSEP, dévoile des découvertes scientifiques qui pourraient bien révolutionner la vie des femmes. A travers 9 profils inspirants, elle vous aide à comprendre les liens entre votre cycle et votre mode de vie, et vous propose une boite à outils pour réduire les inconforts, booster votre bien-être et améliorer vos performances, tout en soutenant votre santé. Ce livre n'est pas seulement une mine d'informations : c'est un guide pratique pour tirer parti de chaque phase de votre cycle. Parce que mieux connaître son corps vous permet de reprendre le pouvoir et d'être pleinement vous, dans toutes vos variations !