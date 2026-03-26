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La Méditation était presque parfaite

Arnaud Locquet

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Initiez-vous à la pratique de bien-être la plus en vogue actuellement : la méditation. Pourquoi méditer ? Comment ? En groupe ou seul. e et avec quelle appli ? L'auteur nous confie sa riche expérience avec humour. Méditer est une pratique aujourd'hui largement répandue dans toutes les sphères de la société, personnelles ou professionnelles. Avec humour, l'auteur prodigue infos sur les diverses méthodes de lâcher-prise " sous contrôle ", conseils et mises en garde, issus de ses recherches, de sa riche expérience de pratiquant régulier, et de récentes études scientifiques. Pour devenir un méditant averti !

Par Arnaud Locquet
Chez Soleil Productions

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Auteur

Arnaud Locquet

Editeur

Soleil Productions

Genre

Réalistes, contemporains

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La Méditation était presque parfaite

Arnaud Locquet

Paru le 26/03/2026

96 pages

Soleil Productions

17,50 €

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Scannez le code barre 9782302106208
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