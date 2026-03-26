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#Bande dessinée jeunesse

Le coeur au galop

Jessica Burkhart

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Equitation, amitié, romances et rivalités ... nouveaux personnages, nouveaux enjeux. Une série qui succède au Haras de Canterwood avec brio ! Alice a fini par avouer son terrible secret à Selly. A cause d'elle, sa rivale a perdu sa place de capitaine de l'équipe. Désormais, la guerre est déclarée. Selly n'a aucune intention de pardonner à Alice et compte bien se venger. Entre ses amies qui prennent de la distance et la compétition pour candidater à un stage d'équitation dirigé par la célèbre Sacha Silver, Alice est sous pression et le craquage n'est pas loin. Parviendra-t-elle à gérer cette tension sans ruiner sa relation naissante avec Mila ?

Par Jessica Burkhart
Chez Pocket

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Auteur

Jessica Burkhart

Editeur

Pocket

Genre

Equitation

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Le coeur au galop

Jessica Burkhart trad. Christine Bouchareine

Paru le 26/03/2026

304 pages

Pocket

8,90 €

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Scannez le code barre 9782266354554
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