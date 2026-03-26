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#Roman francophone

La malédiction des Stensson

Niklas Natt och Dag

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Une saga familiale épique et tragique dans la Suède du XVe siècle. Suède, 1434. Le roi Erik règne d'une main de fer sur les royaumes scandinaves, mais la lignée de Sten Bosson rêve de retrouver sa splendeur passée. L'un de ses descendants, Nils Stensson, découvre qu'un soulèvement de montagnards se prépare dans le Nord. Il y envoie son neveu Måns pour gagner leur confiance et former une alliance avec eux. Une mission dangereuse, aux périls innombrables et aux conséquences décisives. Ce que Måns ignore, c'est qu'une malédiction pèse sur la lignée des Stensson, et qu'il pourrait bien en payer le prix. " Un auteur à l'univers envoûtant. " Joël Dicker " Une plume aussi gracieuse qu'implacable. " Historia " Un monument du roman historique. " The New Yorker Egalement chez Pocket : 1793 , 1794 et 1795 .

Par Niklas Natt och Dag
Chez Pocket

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Auteur

Niklas Natt och Dag

Editeur

Pocket

Genre

Romans historiques

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La malédiction des Stensson

Niklas Natt och Dag trad. Rémi Cassaigne

Paru le 26/03/2026

752 pages

Pocket

11,70 €

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Scannez le code barre 9782266354509
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