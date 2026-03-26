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#Roman francophone

En île

Karine Parquet

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La rencontre bouleversante de deux êtres prisonniers de leur destin " Ici, on aime l'île de tout son être, on la défend, on la préserve, on la chérit. Ici, on enfouit les douleurs et les doutes puis on attend la floraison, persuadé d'avoir semé un terreau fertile. Ici tout se conserve et se reproduit. Les plus vieux, pourtant, clament que plus rien n'est comme avant. Les jeunes rêvent de changement. Mais finalement, tout s'ébroue au rythme des marées montantes et descendantes. Tout s'en va et revient. " 1934. Belle-île-en-Mer. Ida est contremaîtresse dans une conserverie. Erik est détenu dans la colonie pénitentiaire pour mineurs de l'île. Tous deux enfermés. Tous deux victimes de violences. Tous deux résignés. Jusqu'à cette nuit d'août qui fera voler en éclats un destin qui semblait, pour l'un et l'autre, déjà tracé. LAUREATE Prix du premier roman de Chambéry 2025 Prix des lecteurs du premier roman de Lavalette 2025 Prix du roman régional Lions du District Centre Sud 2026 SELECTIONS Prix des Mots Salés 2026 (en cours) Prix Paragraphe 2026 (en cours) Prix National Lions de littérature 2026 (en cours) Prix Henri Queffélec 2025 Prix Plumes d'Equinoxe 2025 Prix de Trouville 2025 68 Premières Fois 2025

Par Karine Parquet
Chez Pocket

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Auteur

Karine Parquet

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

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En île

Karine Parquet

Paru le 26/03/2026

320 pages

Pocket

9,00 €

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