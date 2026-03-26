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Rory McIlroy

Philippe Chassepot

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La première biographie d'une légende actuelle du golf. Voilà des années qu'on l'avait identifié comme phénomène à part, d'une précocité quasi irréelle avec son swing long et souple, son équilibre en quasi-contradiction avec son corps d'enfant. Ce n'était certes pas le premier gamin à rêver de gloire et de triomphes ; mais l'Irlande du Nord s'était dit qu'elle tenait là, peut-être, une star en devenir quand il finit par lâcher à la BBC, en 1998, à même pas neuf ans : " Je veux gagner tous les Majeurs et devenir numéro un mondial. " De fait, Rory McIlroy est devenu en avril 2025 le sixième golfeur de l'histoire à avoir remporté au moins une fois tous les tournois du Grand Chelem (après Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus et Tiger Woods). Mais cet accomplissement s'est fait attendre pendant plus de dix ans, après quelques sorties de route dévastatrices sur les parcours. Plusieurs Majeurs qui lui tendaient les bras lui ont glissé des mains entre 2014 et 2025, et nous ont conduit à nous interroger : au-delà de ses dons évidents, de sa capacité à dominer le reste du monde quand tout va bien, de quel métal est fait cet homme-là ? Ou plutôt : de quel bois se chauffe-t-il quand le ciel se couvre et que l'adversité vient se rappeler à lui ? Est-il aussi tendre que certains l'affirment, incapable de trouver en lui les ressources mentales pour gagner " salement " quand c'est nécessaire ? Ou au contraire indestructible, pour avoir finalement su tout accomplir malgré des échecs qui auraient pu l'anéantir - à une époque où le mot " résilience " a envahi les ouvrages de développement personnel ? Et humainement ? Doit-on le considérer comme trop intelligent et trop ouvert sur le monde pour s'offrir une carrière à la Woods, gravée au cynisme et à la morgue pour enterrer ses concurrents directs ? McIlroy a-t-il vraiment réussi à rester à peu près " normal ", en tout cas naturel, bien que labellisé grand joueur dont chaque geste est scruté par une caméra de télé ou un iPhone sournois ? " Une vie sans échecs majeurs, mystérieux ou suspects, ne nous séduit guère ", écrivait Emil Cioran dans ses carnets de milieu de vingtième siècle. Les victoires, les échecs, la renaissance... Il y avait trop de questions en suspens, il fallait un livre pour nous en assurer. Et pour découvrir que si le golfeur est certes très séduisant, eh bien l'homme est carrément fascinant, au-delà de toutes les apparences premières. Bon voyage avec une légende, une vraie.

Par Philippe Chassepot
Chez Solar

|

Auteur

Philippe Chassepot

Editeur

Solar

Genre

Golf

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Rory McIlroy

Philippe Chassepot

Paru le 26/03/2026

272 pages

Solar

21,90 €

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