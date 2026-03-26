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45 illustrations originales à colorier avec pages détachables sur le thème de l'amitié ! Découvrez des rendez-vous très mignons entre amis ! Ce cahier de coloriages sweet and cosy met en scène d'adorables animaux dans des scènes d'amitié so cosy. Apaisant et créatif, il invite à explorer des palettes douces pour s'évader dans un univers tendre, sweet et réconfortant. Soirée pyjama, café entre amis, promenade au parc, confection de gâteaux... 45 coloriages cosy & cute pour fondre de douceur !

Par Lanasonge
Chez Solar

|

Auteur

Lanasonge

Editeur

Solar

Genre

Coloriages adultes

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Best Friends

Lanasonge

Paru le 26/03/2026

96 pages

Solar

9,95 €

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Scannez le code barre 9782263193941
9782263193941
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