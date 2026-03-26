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#Roman francophone

Jusqu'à toi

Léa Wiazemsky

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" Je venais pour Adjani, elle venait certainement pour Souchon. " Myriam, parisienne, la quarantaine, travaille dans le cinéma. Au cours d'un repérage à Bordeaux, elle s'échappe pour aller voir L'Eté meurtrier , le film dont tout le monde parle. Tandis qu'elle patiente devant le guichet, son regard est happé par une femme qui traverse la rue à la hâte pour rejoindre la queue. Tout chez cette inconnue l'attire et lui donne envie de la connaître. Mais si Myriam est une femme libre, Marie ne l'est pas. Elle résiste difficilement aux conventions de l'époque et leur passion secrète est vite mise à l'épreuve. Quarante ans plus tard, Myriam retrouve son amante parmi les résidentes d'une maison de retraite. Sa voix n'a pas changé, son chignon, parsemé de cheveux blancs, non plus. Mais le regard de Marie est différent. Sa mémoire s'est envolée. Remontant le fil de leur histoire, Myriam tente de lui faire revivre la passion qui les a liées.

Par Léa Wiazemsky
Chez Presses de la Cité

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Auteur

Léa Wiazemsky

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Littérature française

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Jusqu'à toi

Léa Wiazemsky

Paru le 26/03/2026

288 pages

Presses de la Cité

21,00 €

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