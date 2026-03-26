Le triangle des passions du monde

Dominique Moïsi est un de nos experts en géopolitique les plus reconnus internationalement. Cet essai est indispensable pour comprendre les bouleversements actuels du monde. " Alors que nous entrons dans le second quart du xxie siècle, nous avons connu le retour de la guerre en Europe, le déchaînement de la violence au Moyen-Orient et l'abandon du rôle de garant de l'ordre mondial par les Etats-Unis. Vivons-nous une simple parenthèse cauchemardesque ou assistons-nous à la fin d'un cycle historique et au début d'un autre ? Dans notre monde qui n'a jamais été plus complexe qu'aujourd'hui, le triomphe de la passion sur la raison s'accompagne de celui de la force brute sur le droit et la morale. Et pourtant, en dépit de la fuite en arrière du monde, rien ne serait plus dangereux pour nous que de céder à la peur ou à la résignation. Je reste convaincu que la démocratie a un avenir et qu'elle mérite que l'on se batte pour elle ; nous avons le devoir d'espérer. " D. M.