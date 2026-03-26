Installation électrique des logements, la NF C15-100-10 simplement !

L'installation électrique des logements n'aura plus de secret pour vous ! Abordez sereinement et simplement le contenu de la dernière version de la norme NF C15-100-10 concernant la partie privative des locaux d'habitation. Que vous soyez installateur électricien, contrôleur, maître d'ouvrage, maître d'oeuvre, bureau d'étude, architecte, mainteneur, dépanneur, que vous soyez débutant ou confirmé, cet ouvrage répond de façon concrète et pragmatique aux questions que tout lecteur se pose pour mettre en pratique les principales dispositions de la NF C 15-100-10 en ce qui concerne la conception, la mise en oeuvre mais aussi l'autocontrôle d'une installation électrique domestique.