Altmayer est fou

"Il expliquait volontiers et avec le plus grand calme que les gens de Bellybarba arrivent sur terre par les miroirs et que "Celui-là" - c'est ainsi qu'il appelait le prince qui avait pris pension en lui - avait fui pour échapper à la mort". Jean Altmayer, un acteur renommé, s'est retiré incognito à Sainte-Ruth-du-Désert, en pleine crise existentielle. Il y découvre, fasciné, le délire d'un notaire, interné cinquante ans plus tôt dans une petite unité psychiatrique locale. Altmayer le reprend à son compte, prétendant être un prince de Bellybarba. Le spectacle de sa folie, absolument moderne, remporte un succès immédiat, et international. Cependant des événements inattendus vont entraver le cours triomphal de la tournée du vieil acteur prétendument fou... L'univers de Frédéric Verger frappe par sa fantaisie, son humour, son éblouissante capacité d'invention. Un roman magnifique sur les pouvoirs de l'imagination et de la folie.