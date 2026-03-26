Billy & Buddy Vol. 10 - Walks on the Wild Side

Buddy est un cocker très malin et très joueur - et le meilleur ami du petit Billy. Avec lui, la vie n'est jamais triste ! Le 10ème tome d'une série tendre et chaleureuse pour tous les âges. Ceux qui connaissent les chiens le savent bien : la promenade, c'est un moment sacré. Communion avec son maître, exploration de son environnement, exercice, rencontres ... Il n'est pas un toutou qui ne soit pas fou de joie à l'idée de faire un tour, avec ou sans laisse. Mais quand le toutou en question est de la trempe de Buddy, l'exercice peut s'avérer compliqué pour le maître - et encore faut-il qu'il soit invité !