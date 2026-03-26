Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Blake & Mortimer - The Complete Collection 5

Edgar Pierre Jacobs, Hamme jean Van

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un savant renommé et le chef du contre-espionnage Britannique parcourent le monde pour combattre les menaces contre l'Empire et résoudre des énigmes aux frontières du réel. Le cinquième tome d'une édition intégrale inédite dont chaque titre sera riche de suppléments fascinants. Professor Sato's Three Formulae, un diptyque, est la dernière aventure de Blake et Mortimer écrite par Jacobs, dont la deuxième partie ne sera complétée que des années après sa mort par Bob de Moor. Une histoire contemporaine de l'auteur, se passant au Japon, et dans laquelle les technologies avancées évoquées tiennent plus de l'anticipation que de la science-fiction. Le troisième album de cette intégrale, The Francis Blake Affair est un thriller d'espionnage comme Van Hamme sait si bien les construire, véritable descente aux enfers pour Blake - une réussite incontestable qui assurera la pérennité de la série. Enfin, les dossiers d'introduction expliquent en détails les circonstances de la reprise par Van Hamme et Ted Benoit.

Par Edgar Pierre Jacobs, Hamme jean Van
Chez 9th Cinebook

|

Auteur

Edgar Pierre Jacobs, Hamme jean Van

Editeur

9th Cinebook

Genre

Aventure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Blake & Mortimer - The Complete Collection 5 par Edgar Pierre Jacobs, Hamme jean Van

Commenter ce livre

 

Blake & Mortimer - The Complete Collection 5

Edgar Pierre Jacobs, Hamme jean Van

Paru le 26/03/2026

208 pages

9th Cinebook

42,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9781800441828
9781800441828
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.