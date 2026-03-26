Blake & Mortimer - The Complete Collection 5

Un savant renommé et le chef du contre-espionnage Britannique parcourent le monde pour combattre les menaces contre l'Empire et résoudre des énigmes aux frontières du réel. Le cinquième tome d'une édition intégrale inédite dont chaque titre sera riche de suppléments fascinants. Professor Sato's Three Formulae, un diptyque, est la dernière aventure de Blake et Mortimer écrite par Jacobs, dont la deuxième partie ne sera complétée que des années après sa mort par Bob de Moor. Une histoire contemporaine de l'auteur, se passant au Japon, et dans laquelle les technologies avancées évoquées tiennent plus de l'anticipation que de la science-fiction. Le troisième album de cette intégrale, The Francis Blake Affair est un thriller d'espionnage comme Van Hamme sait si bien les construire, véritable descente aux enfers pour Blake - une réussite incontestable qui assurera la pérennité de la série. Enfin, les dossiers d'introduction expliquent en détails les circonstances de la reprise par Van Hamme et Ted Benoit.