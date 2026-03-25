Kayla Loomis voit sa vie bouleversée quand elle hérite, avec douze autres lauréats, du somptueux manoir Neverland, propriété du célèbre romancier L. Cartwright. Après son décès survenu dans d'étranges circonstances, les légataires devront vivre ensemble au coeur de Snowdonia, avec l'aide du personnel engagé pour satisfaire leurs besoins quotidiens. Le rêve ! Kayla n'a nulle envie de partager son univers intime avec de parfaits inconnus. Ce n'est pas tant l'isolation qui l'angoisse que la promiscuité. Or, le rêve tourne vite au cauchemar quand ils se retrouvent tous coincés, sans moyen de communiquer avec l'extérieur, à cause d'un terrible orage. A Neverland, rien n'est jamais ce qu'il y paraît. Des pensées inavouables, des actes impardonnables, des mystères qui bouleversent les tréfonds de votre âme... Un esprit frappeur hurle vengeance et la Mort va traquer sans relâche ses victimes, dès la première nuit. Un assassin se cache-t-il parmi eux ou est-ce que Neverland, cette terre ancestrale du Néant, vient réclamer son dû pour apaiser les esprits qui la peuplent ? Sombrez dans les ténèbres de ce huis-clos glaçant où les portes de l'Enfer s'ouvriront au fil des pages pour vous plonger dans une enquête digne des meilleurs limiers.