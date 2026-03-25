Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Comics

L'élu

Charles Soule, Giuseppe Camuncoli

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Peu après La Revanche des Sith, Anakin Skywalker n'est plus. En choisissant le côté obscur de la Force, l'ancien Jedi s'est effacé pour devenir Dark Vador, le redoutable bras droit de l'Empereur Palpatine. Pour mériter son rang de Seigneur Noir des Sith, Vador doit accomplir sa première mission : obtenir son propre sabre laser. La galaxie Star Wars poursuit son expansion au format POCHE. Cette seconde série Dark Vador se déroule entre La Revanche des Sith et Rogue One : A Star Wars Story. On y découvre les premiers pas du Seigneur Sith et sa traque impitoyable des derniers Jedi. Un récit complet en deux tomes.

Par Charles Soule, Giuseppe Camuncoli
Chez Panini comics

|

Auteur

Charles Soule, Giuseppe Camuncoli

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'élu par Charles Soule, Giuseppe Camuncoli

Commenter ce livre

 

L'élu

Charles Soule, Giuseppe Camuncoli trad. Mathieu Auverdin

Paru le 25/03/2026

280 pages

Panini comics

10,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039143424
9791039143424
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Leïla Slimani rejoint Andrew Wylie, le redouté “chacal” de l’édition
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.