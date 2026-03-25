Peu après La Revanche des Sith, Anakin Skywalker n'est plus. En choisissant le côté obscur de la Force, l'ancien Jedi s'est effacé pour devenir Dark Vador, le redoutable bras droit de l'Empereur Palpatine. Pour mériter son rang de Seigneur Noir des Sith, Vador doit accomplir sa première mission : obtenir son propre sabre laser. La galaxie Star Wars poursuit son expansion au format POCHE. Cette seconde série Dark Vador se déroule entre La Revanche des Sith et Rogue One : A Star Wars Story. On y découvre les premiers pas du Seigneur Sith et sa traque impitoyable des derniers Jedi. Un récit complet en deux tomes.