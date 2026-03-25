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#Comics

La fin de la guerre

Daniel José Older, Harvey Tolibao

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Alors que la bataille d'Eriadu approche de son dénouement, chaque camp se prépare à l'affrontement final. Les Jedi et leurs alliés, menés par Farzala Tarabal, se mobilisent pour repousser les envahisseurs et sauver la cité. En face, le Gardien lance ses Nihil dans une attaque désespérée qui pourrait anéantir la planète ! Quoi qu'il advienne, les deux camps devront faire d'immenses sacrifices. Le destin de la Haute République est en jeu, et jamais les enjeux n'ont été aussi élevés. La grande saga de La Haute République atteint son apogée ! Ce dernier tome du cycle "Aventures" scelle le sort d'Eriadu et conclut une ère épique.

Par Daniel José Older, Harvey Tolibao
Chez Panini comics

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Auteur

Daniel José Older, Harvey Tolibao

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

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La fin de la guerre

Daniel José Older, Harvey Tolibao trad. Mathieu Auverdin

Paru le 25/03/2026

104 pages

Panini comics

16,00 €

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Scannez le code barre 9791039143417
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