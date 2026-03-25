La fin de la guerre

Alors que la bataille d'Eriadu approche de son dénouement, chaque camp se prépare à l'affrontement final. Les Jedi et leurs alliés, menés par Farzala Tarabal, se mobilisent pour repousser les envahisseurs et sauver la cité. En face, le Gardien lance ses Nihil dans une attaque désespérée qui pourrait anéantir la planète ! Quoi qu'il advienne, les deux camps devront faire d'immenses sacrifices. Le destin de la Haute République est en jeu, et jamais les enjeux n'ont été aussi élevés. La grande saga de La Haute République atteint son apogée ! Ce dernier tome du cycle "Aventures" scelle le sort d'Eriadu et conclut une ère épique.