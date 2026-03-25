Dans ces épisodes légendaires de Conan le Barbare, notre héros affronte le Dévoreur d'Ames, épaulé par ses fidèles alliés : Anneka, Kaleb le Destructeur et même Red Sonja ! Nouvel opus pour cette série très attendue par son lectorat fidèle. Réalisée presque entièrement par le duo Christopher Priest et Val Semeiks, cette intégrale comprend deux épisodes totalement inédits en France, tandis que le reste n'a pas été réédité depuis plus de 35 ans.