Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Comics

1987

Christopher Priest, Val Semeiks

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans ces épisodes légendaires de Conan le Barbare, notre héros affronte le Dévoreur d'Ames, épaulé par ses fidèles alliés : Anneka, Kaleb le Destructeur et même Red Sonja ! Nouvel opus pour cette série très attendue par son lectorat fidèle. Réalisée presque entièrement par le duo Christopher Priest et Val Semeiks, cette intégrale comprend deux épisodes totalement inédits en France, tandis que le reste n'a pas été réédité depuis plus de 35 ans.

Par Christopher Priest, Val Semeiks
Chez Panini comics

|

Auteur

Christopher Priest, Val Semeiks

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 1987 par Christopher Priest, Val Semeiks

Commenter ce livre

 

1987

Christopher Priest, Val Semeiks

Paru le 25/03/2026

256 pages

Panini comics

36,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039141673
9791039141673
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Leïla Slimani rejoint Andrew Wylie, le redouté “chacal” de l’édition
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.