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#Essais

L'intelligence artificielle en manga

Baptiste Massa

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Le mystère du robot chat... Est-il aussi gentil qu'il en a l'air ce petit chat robot qui arrive dans la famille du docteur Sun ? Ou plutôt maléfique, animé de mauvaises intentions ? C'est ce qu'on va découvrir au fil de l'histoire... prétexte à raconter tout ce que l'IA est capable de développer comme savoirs . Les multiples usages de l'IA Le manga traite de l'usage des robots-IA dans divers domaines (travaux physiques durs et dangereux ; extinction de feux de forêt, vérification des données de santé humaine par smart watch, automatisation et renforcement de la sécurité routière...), envisage de possibles applications futures (colonisation d'une autre planète)... Une histoire qui donne à réfléchir... A travers les aventures de cette famille qui soupçonne le robot-chat d'être maléfique, le manga interroge le pouvoir de l'IA sur les humains... Et si dans le futur, c'était toi, lecteur, qui étais chargé de faire en sorte que les humains et les intelligences artificielles vivent en harmonie ? Comment t'y prendrais-tu ?

Par Baptiste Massa
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Baptiste Massa

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Sciences et inventions

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L'intelligence artificielle en manga

Baptiste Massa

Paru le 25/03/2026

128 pages

Bayard jeunesse

12,90 €

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