Un deuxième roman aussi sensible que captivant. Une histoire qui nous parle d'amour, de courage et des choix qui nous façonnent Victoire et Jérôme mènent une existence heureuse. Ensemble depuis dix ans, ils s'apprêtent à se marier aux Ormes, une élégante maison de famille en Touraine. Mais à un mois de l'événement, en pleine nuit, Jérôme percute une silhouette au bord de la route. Une seconde d'inattention qui pourrait bouleverser des vies entières. Peut-on tout pardonner à ceux qu'on aime ? Quelles sont les erreurs qui changent une trajectoire ? Après La Jurée, Claire Jéhanno nous livre un deuxième roman aussi sensible que captivant. Une histoire qui nous parle d'amour, de courage et des choix qui nous façonnent. A propos de l'autrice Claire Jéhanno est née en Bretagne en 1987 et vit à Paris. Son premier roman, La Jurée, a rencontré un franc succès auprès des lecteurs et de la critique. "C'est un livre qui nous hante très longtemps après l'avoir refermé". Anne-Marie Revol, France Info "Claire Jéhanno confirme son talent de romancière, nous plongeant dans les affres d'un homme en proie à la peur, écartelé entre bonheur et devoir. On lit en apnée ! " Ariane Bois, Psychologies "Dans ce deuxième roman tendu et subtil, Claire Jéhanno explore avec finesse les questions de la culpabilité, de la honte et de la lâcheté". , Monica Sabolo, ELLE "Roman d'atmosphère, Qu'importe la nuit glisse intelligemment entre aube et crépuscule jusqu'à l'absolue vérité". Marie Jouvin, LiRE