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Atypiques !

Paul El Kharrat, Sophie El Kharrat

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"Votre fils est porteur du syndrome d'Asperger". Pour la première fois, la mère de Paul El Kharrat se livre, dans un récit intime et sincère, sur l'autisme de son fils. Comment ce trouble, diagnostiqué très tard, a-t-il bouleversé l'équilibre familial ? Comment, aux côtés de son mari, a-t-elle combattu pour que son enfant ait la meilleure vie possible ? Elle revient sur l'impact que cela a eu sur le quotidien de son fils : l'indépendance, les liens affectifs, le rapport au corps, les déficiences sociales, mais aussi la résilience et les superpouvoirs de Paul. Dans ce récit à quatre mains, Paul prend la parole à son tour et lui répond, donnant son point de vue singulier, révélant ses espoirs et ses difficultés. Tous deux offrent, à travers des encadrés explicatifs et le partage de leur propre vécu, des clés précieuses aux familles et plus globalement aux neurotypiques. A propos des auteurs Diagnostiqué autiste Asperger à l'âge de 16 ans, Paul El Kharrat se fait connaître du grand public en 2019 en remportant 152 victoires consécutives aux Douze coups de midi. Sa mère, Sophie, occupe de hautes fonctions dans l'administration française. "Un témoignage rare et puissant, celui d'une mère et de son fils réunis pour livrer une expérience de vie hors norme". RTL Info Belgique "Un témoignage bouleversant". France Info

Par Paul El Kharrat, Sophie El Kharrat
Chez HarperCollins France

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Auteur

Paul El Kharrat, Sophie El Kharrat

Editeur

HarperCollins France

Genre

Autisme

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Atypiques !

Paul El Kharrat, Sophie El Kharrat

Paru le 25/03/2026

192 pages

HarperCollins France

7,60 €

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