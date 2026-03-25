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Vivre

Pape François, Fabio Marchese Ragona

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"Relire l'histoire de notre vie est essentiel pour faire mémoire et transmettre quelque chose à celles et ceux qui nous écoutent". Francesco Le pape François livre pour la première fois son histoire et partage ses souvenirs des événements qui ont marqué les XXe et XXIe siècles. Du début de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il avait presque trois ans, au milieu des années 2020 - marquées par sa disparition -, le pontife nous invite à un voyage à travers les décennies. L'extermination des Juifs par les nazis, les deux bombes atomiques, la grande récession économique, la pandémie, la démission de Benoît XVI... L'homme d'Eglise nous conduit sur un chemin fait d'émotions, de joies et de peines : une fenêtre sur le passé qui nous permettra de mieux comprendre notre présent. Une célébration de la vie. Traduit de l'italien par Samuel Sfez A propos de l'auteur Jorge Mario Bergoglio, né en 1936 à Buenos Aires, est devenu en 2013 le 266e pape de l'Eglise catholique. Bergoglio est le premier pape non européen depuis le pape syrien Grégoire III au VIIIe siècle, ainsi que le premier issu du continent américain. "Plus qu'un traité théologique ou un livre d'histoire, Vivre est avant tout un exercice spirituel". Le Monde "Il n'élude aucun sujet, pas même ses... amours de jeunesse. Un homme de ce temps". Gala

Par Pape François, Fabio Marchese Ragona
Chez HarperCollins France

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Auteur

Pape François, Fabio Marchese Ragona

Editeur

HarperCollins France

Genre

Pape François

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Vivre

Pape François, Fabio Marchese Ragona trad. Samuel Sfez

Paru le 25/03/2026

304 pages

HarperCollins France

8,60 €

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