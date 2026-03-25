Histoire d'une âme

Les trois manuscrits autobiographiques, rédigés par Thérèse Martin moins de trois ans avant sa mort, livrent le secret d'une âme consumée par l'amour de Dieu. La très grande limpidité du style et la profondeur de la pensée se conjuguent à la solidité de la doctrine distillée au fil du récit. C'est par un témoignage unanime que, depuis plus d'un siècle, les lecteurs accréditent une des dernières paroles de la Sainte : "Quand je serai au Ciel, tout le monde m'aimera". Par cette nouvelle publication, les Editions du Carmel honorent une des perles les plus précieuses du patrimoine carmélitain qu'elles ont mission de diffuser. La présentation de l'ouvrage vise à permettre une approche renouvelée pour le grand public : format poche, introduction sommaire, vignettes photographiques...