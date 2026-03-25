Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Histoire d'une âme

Lisieux sainte thérèse De, Thérèse de Lisieux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les trois manuscrits autobiographiques, rédigés par Thérèse Martin moins de trois ans avant sa mort, livrent le secret d'une âme consumée par l'amour de Dieu. La très grande limpidité du style et la profondeur de la pensée se conjuguent à la solidité de la doctrine distillée au fil du récit. C'est par un témoignage unanime que, depuis plus d'un siècle, les lecteurs accréditent une des dernières paroles de la Sainte : "Quand je serai au Ciel, tout le monde m'aimera". Par cette nouvelle publication, les Editions du Carmel honorent une des perles les plus précieuses du patrimoine carmélitain qu'elles ont mission de diffuser. La présentation de l'ouvrage vise à permettre une approche renouvelée pour le grand public : format poche, introduction sommaire, vignettes photographiques...

Par Lisieux sainte thérèse De, Thérèse de Lisieux
Chez Editions du Carmel

|

Auteur

Lisieux sainte thérèse De, Thérèse de Lisieux

Editeur

Editions du Carmel

Genre

Thérèse de Lisieux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Histoire d'une âme par Lisieux sainte thérèse De, Thérèse de Lisieux

Commenter ce livre

 

Histoire d'une âme

Lisieux sainte thérèse De, Thérèse de Lisieux

Paru le 25/03/2026

288 pages

Editions du Carmel

6,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782847139310
9782847139310
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Leïla Slimani rejoint Andrew Wylie, le redouté “chacal” de l’édition
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.