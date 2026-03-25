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Les marins français dans la guerre de 1870

Eric Scherer

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La guerre de 1870 est sortie des mémoires. C'est encore plus le cas s'agissant de la Marine, dont l'action ou l'absence de succès tangible furent décriées, et de ses marins, dans ce conflit qui allait poser l'antagonisme franco-allemand pendant les soixante-quinze ans qui suivirent. Si la marine française semblait avoir été coupable de faiblesse en 1870, alors qu'elle occupait le deuxième rang mondial et était opposée à une marine somme toute modeste, il était nécessaire de comprendre ce qui avait entravé son action à la mer. Cette analyse a permis de déduire les enseignements que devait en retenir la marine de l'époque pour s'adapter au cours des décennies qui suivirent ; elle a également permis d'énoncer ceux qui restent pertinents pour la Marine nationale dans la période de désordre international que nous connaissons. Cet ouvrage consacre beaucoup de place aux marins dans le récit des actions de guerre auxquelles ils participèrent ; il leur dédie une annexe où sont nommés, comme dans un mémorial, tous ceux qui, au titre d'actes particuliers, sont cités dans les archives et ouvrages consultés, et tous ceux qui furent promus, cités ou décorés du fait de leurs actions de guerre. Le vice-amiral d'escadre Eric Schérer (2es) a servi dans les forces sous-marines et en état-major. Il est membre de l'Académie de marine. Il signe ici son quatrième ouvrage, publié à l'occasion des 400 ans de la création de la Marine (1626-2026).

Par Eric Scherer
Chez Bernard Giovanangeli Editeur

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Auteur

Eric Scherer

Editeur

Bernard Giovanangeli Editeur

Genre

Histoire militaire

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Les marins français dans la guerre de 1870

Eric Scherer

Paru le 08/04/2026

Bernard Giovanangeli Editeur

30,00 €

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Scannez le code barre 9782758702511
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