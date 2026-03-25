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Liberté sous condition

Jim Thompson

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Condamné pour braquage, Pat Cosgrove est détenu au redoutable pénitencier de Sandstone depuis quinze ans. Lorsqu'il dépose une demande de liberté " sous condition ", il reçoit, à sa surprise, une réponse positive. Le Dr Luther se porte garant pour lui et va même jusqu'à lui procurer le gîte et le couvert ainsi qu'un emploi (fictif) dans les services de la voirie. Alors qu'est-ce qui cloche ? La générosité du Dr Luther a un prix. Dans le monde de Jim Thompson, rien n'est jamais donné. Liberté sous condition est le roman qui a lancé la collection Rivages/noir en mars 1986.

Par Jim Thompson
Chez Rivages

|

Auteur

Jim Thompson

Editeur

Rivages

Genre

Romans policiers

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Liberté sous condition

Jim Thompson trad. Danièle Bondil, Pierre Bondil

Paru le 25/03/2026

224 pages

Rivages

8,50 €

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Scannez le code barre 9782743670245
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