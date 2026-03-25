Condamné pour braquage, Pat Cosgrove est détenu au redoutable pénitencier de Sandstone depuis quinze ans. Lorsqu'il dépose une demande de liberté " sous condition ", il reçoit, à sa surprise, une réponse positive. Le Dr Luther se porte garant pour lui et va même jusqu'à lui procurer le gîte et le couvert ainsi qu'un emploi (fictif) dans les services de la voirie. Alors qu'est-ce qui cloche ? La générosité du Dr Luther a un prix. Dans le monde de Jim Thompson, rien n'est jamais donné. Liberté sous condition est le roman qui a lancé la collection Rivages/noir en mars 1986.