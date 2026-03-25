Renard et Petit Chat

- Eh ! Tu t'es cru chez mémé, gros kiwi ? ! - Miaou. - Allez, bouge ! - Miaou ! - Mais t'es claqué de la girolle, en fait... Rien ne va plus pour Renard ! Le corbeau s'est installé au-dessus de son terrier, bien résolu à récupérer son fromage. Et lorsque Renard décide de fabriquer lui-même un joli gruyère, le lait attire un chaton qui n'en fait qu'une lampée. Renard n'a pas le choix : il doit absolument se débarrasser de cette boule de poils ! Et si, contre toute attente, ce petit chat devenait son meilleur allié face au corbeau ?