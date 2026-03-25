En 1783, François-Athanase Charette de La Contrie, jeune officier de marine, rentre à Brest, à l'issue de la guerre d'indépendance américaine. Devenu lieutenant de vaisseau, il se retire à Nantes au début de la Révolution française et se marie avec une veuve de quatorze ans son aînée. En 1792, il émigre furtivement à Coblence, assiste à la prise des Tuileries et rentre clandestinement chez lui, au logis de Fonteclose, à La Garnache, entre le pays de Retz et le marais breton. Le 14 mars 1793, les paysans des environs, heurtés par la Révolution, viennent le chercher à Fonteclose pour le mettre à la tête de leur soulèvement. Charette n'a pas encore trente ans. Avec sa petite troupe, il s'empare de Pornic, s'allie à un chef local, Joly, mais enchaîne d'abord des échecs à Challans et Machecoul. Méprisé par Royrand, général vendéen de l'armée du Centre, il prend sa revanche et établit son quartier général à Legé. Dès lors commence une épopée de près de trois ans, où celui qu'on surnommera bientôt le "roi de la Vendée" , insaisissable et indomptable, défie un à un les généraux envoyés par la Convention, dans une audacieuse guérilla de chemins creux. Une histoire à hauteur d'homme - et de héros -, où l'aventure, le courage et le destin s'emmêlent.