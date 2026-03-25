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#Manga

A sign of affection Tome 13

Suu Morishita

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Charmée par l'affection qu'Itsuomi lui porte de jour en jour, Yuki prend la décision de concrétiser leur amour. Toujours plus complice, le couple se prépare même à partir en voyage à l'étranger. Toutefois, après avoir appris que Shin et Ema sortaient ensemble dans l'optique de se marier, un doute émerge dans l'esprit de Yuki : quelle place son amoureux lui réserve-t-il dans son avenir ? A Sign of Affection décrit avec pudeur et simplicité l'histoire d'amour entre une jeune femme sourde et un grand voyageur. A n'en pas douter, les personnages de ce manga ne manqueront pas de vous émouvoir !

Par Suu Morishita
Chez Akata

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Auteur

Suu Morishita

Editeur

Akata

Genre

Shojo/fille

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A sign of affection Tome 13

Suu Morishita trad. David Pollet

Paru le 25/03/2026

160 pages

Akata

7,10 €

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Scannez le code barre 9782385692964
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