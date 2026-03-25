A sign of affection Tome 13

Charmée par l'affection qu'Itsuomi lui porte de jour en jour, Yuki prend la décision de concrétiser leur amour. Toujours plus complice, le couple se prépare même à partir en voyage à l'étranger. Toutefois, après avoir appris que Shin et Ema sortaient ensemble dans l'optique de se marier, un doute émerge dans l'esprit de Yuki : quelle place son amoureux lui réserve-t-il dans son avenir ? A Sign of Affection décrit avec pudeur et simplicité l'histoire d'amour entre une jeune femme sourde et un grand voyageur. A n'en pas douter, les personnages de ce manga ne manqueront pas de vous émouvoir !