Cat'n'slash

Les exorcistes du cyberespace ! Dans la cité bétonnée et polluée de Néo Vertica, Kensei est un refuge. Ce jeu vidéo populaire plonge ses millions de joueurs au coeur du Japon médiéval. Mais l'expérience vire au cauchemar : peu à peu, les joueurs sombrent dans le coma. Face au danger, Azuki, Kuro et Mei s'incarnent dans l'univers virtuel de Kensei. Ils sont déterminés à identifier la menace et la vaincre avant qu'elle ne dévore le monde réel.