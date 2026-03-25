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Cat'n'slash

Aurélie Wellenstein, Thomas Labourot

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Les exorcistes du cyberespace ! Dans la cité bétonnée et polluée de Néo Vertica, Kensei est un refuge. Ce jeu vidéo populaire plonge ses millions de joueurs au coeur du Japon médiéval. Mais l'expérience vire au cauchemar : peu à peu, les joueurs sombrent dans le coma. Face au danger, Azuki, Kuro et Mei s'incarnent dans l'univers virtuel de Kensei. Ils sont déterminés à identifier la menace et la vaincre avant qu'elle ne dévore le monde réel.

Par Aurélie Wellenstein, Thomas Labourot
Chez Drakoo

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Auteur

Aurélie Wellenstein, Thomas Labourot

Editeur

Drakoo

Genre

Aventure

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Cat'n'slash

Aurélie Wellenstein, Thomas Labourot

Paru le 25/03/2026

64 pages

Drakoo

15,90 €

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