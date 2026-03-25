La vie quotidienne au temps de la Préhistoire

L'image classique des hommes et des femmes du Paléolithique supérieur misérablement accoutrés de haillons, condamnés à pourchasser le gibier et fuyant au fond des grottes a bien changé. Certes, ces groupes humains n'avaient pas encore appris à domestiquer les plantes ni les animaux, mais ils connaissaient parfaitement leur environnement et tiraient parti de toutes ses ressources avec intelligence et discernement. De plus, il suffit de se plonger dans l'univers des grottes ornées comme Lascaux, Chauvet ou Niaux pour mesurer la richesse de l'imaginaire de ces chasseurs-cueilleurs. Dans un style simple et direct, servi par une belle érudition, Sophie A. de Beaune nous fait découvrir par le détail les campements de ces groupes, la façon dont ils se nourrissaient, s'habillaient, leurs activités de chasse, de pêche et de collecte, leur artisanat, mais aussi leurs distractions, leurs parures, leurs éventuelles pratiques rituelles et leurs activités artistiques. En découvrant ce monde disparu, on ne peut s'empêcher d'avoir une immense admiration pour ces hommes et ces femmes qui ont su marier avec panache une vie quotidienne faite de menus gestes destinés à leur subsistance et celle d'artistes talentueux. Sophie Archambault de Beaune est professeure de préhistoire à l'université Jean-Moulin Lyon-3 et mène ses recherches au laboratoire Archéologies et Sciences de l'Antiquité à Nanterre. Elle travaille entre autres sur la vie quotidienne des Homo sapiens qui ont occupé l'Europe au Paléolithique supérieur mais aussi sur l'émergence de leurs capacités cognitives. Auteure de près d'une trentaine d'ouvrages, elle a publié récemment Préhistoire intime. Vivre dans la peau des Homo sapiens (Gallimard, 2022) et Une journée au temps de la Préhistoire (Eyrolles, 2025).