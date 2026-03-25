Ces bateaux qui ont écrit l'Histoire de la Marine

La Marine fête en 2026 ses 400 ans ! Retour sur les temps forts qui ont marqué son histoire à travers ses bâtiments les plus emblématiques. C'est avec Richelieu, premier ministre de Louis XIII, que naît ce que l'on appelle aujourd'hui une marine d'Etat, permanente et organisée, placée sous un commandement unifié. L'édit de Saint-Germain d'octobre 1626 marque en effet le coup d'envoi d'une politique navale qui va asseoir l'indépendance du pays et son action en mer. Embarquez sur les bâtiments en bois, en fer et en pierre qui ont écrit l'histoire de la Marine depuis quatre siècles. Découvrez les grandes expéditions qu'ils ont menées, les batailles qu'ils ont livrées, les innovations technologiques qu'ils ont accompagnées. Quel fut leur rôle. De quels succès, de quels échecs ils ont été les témoins. De quels ministres, de quels marins ils ont été les compagnons. Voilà le voyage en mots et en images auquel François Guichard et Jean-Benoît Héron nous invitent, de la création des premiers ports et arsenaux à la dissuasion nucléaire. Un éclairage sur 400 ans d'histoire de France. Ouvrage préfacé par l'amiral Vaujour, chef d'état-major de la Marine.