Le train de l'oubli

Dans ce récit historique où colonisation et cosmovision, vie et mort, amour et désaccords, corps et territoires ravivent les antagonismes, l'autrice autochtone nous livre une histoire émouvante, entremêlant le combat d'un peuple et la rencontre amoureuse improbable d'une Mapuche et d'un colon irlandais. En ce début du XXe siècle, l'arrivée du train en Patagonie sonne comme un glas pour tout un pan de l'histoire mapuche. Avec son lot d'expropriations, de dévastations et de violences, la construction du chemin de fer, symbole de la modernité occidentale, bouleverse l'équilibre des communautés autochtones. Les Mapuche, et en particulier les femmes, puiseront alors leurs forces dans les énergies vitales et ancestrales de la nature.