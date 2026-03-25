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Le train de l'oubli

Moira Millán

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Dans ce récit historique où colonisation et cosmovision, vie et mort, amour et désaccords, corps et territoires ravivent les antagonismes, l'autrice autochtone nous livre une histoire émouvante, entremêlant le combat d'un peuple et la rencontre amoureuse improbable d'une Mapuche et d'un colon irlandais. En ce début du XXe siècle, l'arrivée du train en Patagonie sonne comme un glas pour tout un pan de l'histoire mapuche. Avec son lot d'expropriations, de dévastations et de violences, la construction du chemin de fer, symbole de la modernité occidentale, bouleverse l'équilibre des communautés autochtones. Les Mapuche, et en particulier les femmes, puiseront alors leurs forces dans les énergies vitales et ancestrales de la nature.

Par Moira Millán
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Moira Millán

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Ouvrages généraux

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Le train de l'oubli

Moira Millán trad. Amanda Prat-Giral

Paru le 01/04/2026

480 pages

Actes Sud Editions

25,00 €

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Scannez le code barre 9782330218546
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