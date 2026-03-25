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#Roman francophone

Ce soir-là

Alice McDermott

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Les pères bricolent. Les mères papotent. Les enfants jouent. Soudain, dans la douceur de l'air, le cri terrible et déchirant d'un garçon fou d'amour. De voitures qui, depuis de longues minutes, tournent dans le quartier déboulent des adolescents : blousons de cuir, cheveux longs, chaînes à la main. Ils viennent exiger qu'on rende à Rick, leur copain, la fille qu'il aime, Sheryl, sans laquelle il ne peut pas vivre. Violence affamée de la jeunesse américaine opposée à la routine complaisante de parents qui ont oublié ce que c'est que d'aimer. Une voix puissante pour raconter une grande histoire d'amour.

Par Alice McDermott
Chez J'ai lu

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Auteur

Alice McDermott

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

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Ce soir-là

Alice McDermott trad. Marianne Véron

Paru le 25/03/2026

256 pages

J'ai lu

8,90 €

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