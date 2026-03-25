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#Album jeunesse

Les six chats de Charlie

Olivier Dutto, Wei Middag

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Charlie a six chats. Le premier s'appelle Cachou, il est gris comme un loup. Le deuxième s'appelle Chouminet, trop drôle et trop choupinet. Ensuite, il y a Choco, Chaperon, Chouquette et Charmant ! Ce sont de sacrés chenapans. Et comme chez Charlie, c'est rempli de cachettes, chaque jour, un chat joue à se cacher. C'est le cache-cache chat ! Le texte d'Olivier Dutto est un vrai régal de lecture à voix haute. Il joue sur les sonorités, les rimes, les références et le sens des mots pour donner aux six chatons une personnalité propre à leur prénom et à leur cachette : Charmant le chat très coquet se cache dans la salle de bains, Chaperon qui adore les histoires (pas seulement Le Petit Chaperon rouge ! ) se cache dans la bibliothèque, quant à Chouminet, lui, il préfère se salir dans la cheminée du salon ! Un joyeux cache-cache avec des flaps dans toutes les pièces de la maison !

Par Olivier Dutto, Wei Middag
Chez Editions Didier

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Auteur

Olivier Dutto, Wei Middag

Editeur

Editions Didier

Genre

Tout-carton

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Les six chats de Charlie

Olivier Dutto, Wei Middag

Paru le 25/03/2026

20 pages

Editions Didier

13,50 €

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