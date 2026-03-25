Hollywoodland

16 septembre 1932, Los Angeles. Une jeune actrice se jette du haut de la lettre H du mythique panneau Hollywood. Son nom : Peg Entwistle. Mais que s'est-il réellement passé ce jour-là ? Trois mois plus tôt, Peg débarque à Hollywood, le coeur gonflé d'espoir. Elle a tout pour réussir : son talent, son courage et sa beauté. Elle découvre un monde de fêtes fastueuses, de tapis rouges étincelants et de premières triomphales. Un univers où chaque starlette se bat pour sa place, entre rivalités féroces et sororité inattendue. Zoe Brisby nous plonge dans les coulisses d'un âge d'or à travers une enquête-fiction percutante et envoûtante. Un roman captivant qui redonne une voix à celle que l'on avait oubliée. Une plume allègrement vengeresse. François Lestavel, Paris Match. Zoe Brisby est une formidable raconteuse d'histoires. Gérard Collard, France 5.