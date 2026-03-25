Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Hollywoodland

Zoé Brisby

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
16 septembre 1932, Los Angeles. Une jeune actrice se jette du haut de la lettre H du mythique panneau Hollywood. Son nom : Peg Entwistle. Mais que s'est-il réellement passé ce jour-là ? Trois mois plus tôt, Peg débarque à Hollywood, le coeur gonflé d'espoir. Elle a tout pour réussir : son talent, son courage et sa beauté. Elle découvre un monde de fêtes fastueuses, de tapis rouges étincelants et de premières triomphales. Un univers où chaque starlette se bat pour sa place, entre rivalités féroces et sororité inattendue. Zoe Brisby nous plonge dans les coulisses d'un âge d'or à travers une enquête-fiction percutante et envoûtante. Un roman captivant qui redonne une voix à celle que l'on avait oubliée. Une plume allègrement vengeresse. François Lestavel, Paris Match. Zoe Brisby est une formidable raconteuse d'histoires. Gérard Collard, France 5.

Par Zoé Brisby
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Zoé Brisby

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hollywoodland par Zoé Brisby

Commenter ce livre

 

Hollywoodland

Zoé Brisby

Paru le 25/03/2026

312 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253911609
9782253911609
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Leïla Slimani rejoint Andrew Wylie, le redouté “chacal” de l’édition
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.