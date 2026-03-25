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#Roman francophone

L'invitation à la valse

Rosamond Lehmann

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Little Compton, 1920. Un cahier pour écrire son journal intime, un chérubin de porcelaine, un billet de dix shillings et un long ruban de soie, tels sont les cadeaux qu'Olivia Curtis reçoit le jour de son dix-septième anniversaire. Le ruban de soie, surtout, la comble de joie, car elle est sur le point d'assister à son tout premier bal chez lord et lady Spencer. Un événement aussi excitant que terrifiant pour la douce et timide débutante... Parfaite évocation de la bourgeoisie anglaise avec ses vastes demeures remplies de vieilles ladies et d'oncles excentriques, ses parties de campagne et ses robes en mousseline, ce roman initialement publié en 1932, premier volet d'un diptyque poursuivi avec Intempéries, est aussi le portrait tendrement féministe d'une jeune fille sur le point d'entrer dans l'âge adulte. Entre Downton Abbey et Virginia Woolf, la romancière anglaise met en scène des héroïnes désireuses d'échapper à une société bridée. Son écriture, célébrée jusqu'à Simone de Beauvoir dans les années 1930, est à redécouvrir grâce à la réédition de son chef-d'oeuvre. Christine Ferniot, Télérama.

Par Rosamond Lehmann
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Rosamond Lehmann

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature anglo-saxonne

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L'invitation à la valse

Rosamond Lehmann trad. Jean Talva

Paru le 25/03/2026

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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