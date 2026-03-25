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Kremlin confidentiel

Vincent Jauvert

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"IL FAUT FRAPPER LE PREMIER, ET FRAPPER SI FORT QUE VOTRE ADVERSAIRE NE SE RELEVERA PAS". En quelques années, Vladimir Poutine s'est hissé très vite au sommet du pouvoir. Aucun opposant ne lui a résisté. Après vingt-six ans de règne, ses désirs d'expansion ne connaissent pas de limite et il promet une guerre sans fin à l'Occident. Jamais le parcours vertigineux du maître du Kremlin n'avait été raconté ainsi. De son ascension jusqu'au sommet de l'Etat à la guerre en Ukraine, cette enquête aux allures de thriller dévoile la vraie nature d'un régime, d'une idéologie, et raconte ses origines mafieuses comme sa dérive autoritaire. Elle dévoile aussi la vérité d'un homme et tout ce qu'il dissimule soigneusement : sa soif d'argent et de luxe, ses liaisons, ses enfants cachés, ses comptes offshore, ses yachts, ses palais. Et les nombreux crimes dont on l'accuse. S'appuyant sur des documents confidentiels parmi les plus récents - e-mails piratés, témoignages directs... -, ce récit éclaire comme rarement la stratégie de la Russie d'aujourd'hui et ses conséquences pour l'Europe et l'OTAN. C'est l'enquête la plus fouillée à ce jour sur un règne que rien ne semble pouvoir arrêter. Vincent Jauvert, grand reporter, ancien chef du service étranger du Nouvel Obs, enquête sur Poutine depuis vingt-cinq ans. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont plusieurs ont été des bestsellers : Les Intouchables d'Etat et La Mafia d'Etat.

Par Vincent Jauvert
Chez Albin Michel

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Auteur

Vincent Jauvert

Editeur

Albin Michel

Genre

Actualité politique internatio

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Kremlin confidentiel

Vincent Jauvert

Paru le 01/04/2026

260 pages

Albin Michel

22,90 €

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